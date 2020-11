CGD "entende importância" de dar dividendos para retribuir "esforço" dos contribuintes

Leia Também CGD confia que fecho do plano terá “ok” de Bruxelas

Leia Também Caixa tem menos 16 mil moratórias no crédito

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai acatar todas as recomendações dos reguladores relativamente à distribuição de dividendos no setor da banca e, por isso, não decide, para já, se irá voltar a distribuir dividendos no próximo ano, depois da suspensão em 2020. Contudo, a administração garante que "entende a importância" de retribuir o esforço feito pelos contribuintes na recapitalização do banco público e, por isso, quer decidir esta questão "a seu tempo".A garantia foi dada por José João Guilherme, administrador da Caixa, durante a conferência Money Conference, organizada pelo Dinheiro Vivo e pela TSF, que está a decorrer esta sexta-feira, 20 de novembro.Questionado sobre a distribuição de dividendos, a primeira resposta foi clara. "A Caixa vai acatar as recomendações que têm sido feitas pelo regulador", afirmou José João Guilherme.Mas ressalvou: "a Caixa acatou a recomendação do regulador, mas entende a importância de devolver aos contribuintes o esforço que fizeram na recapitalização da Caixa, por isso, a questão dos dividendos será decidida a seu tempo".Este ano, estava previsto que o banco público entregasse ao Estado dividendos de cerca de 300 milhões de euros, relativos ao exercício de 2019. Contudo, no final de março, a CGD decidiu seguir a orientação definida pelo Banco Central Europeu (BCE) e suspender esta distribuição, incorporando este montante nos rácios de capital do banco.Também Miguel Maya, presidente do BCP, e Miguel Belo de Carvalho, administrador do Santander, deixaram em aberto o momento para decidir quanto ao levantamento da suspensão da distribuição de dividendos, aguardando pela decisão do regulador."O Santander irá cumprir as recomendações do regulador e a intenção dos acionistas", disse apenas Miguel Belo de Carvalho.Já Miguel Maya recordou que o BCP decidiu não distribuir dividendos ainda antes da recomendação emitida pelos reguladores e sublinhou que a prioridade, num momento que ainda é de incerteza, é garantir a solidez do banco."Tenho a certeza de que tenho uma estrutura acionista que suporta a estratégia do banco. E a estratégia é, em momento de incerteza, maior resiliência. Estou confortável relativamente a isso, os acionistas do BCP suportam a estratégia do BCP e o banco vai continuar a ter uma atitude prudente para apoiar a economia", afirmou.E concluiu: "quando tivermos maior visibilidade, é saudável distribuir dividendos".