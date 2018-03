Caixa vai fechar 70 a 80 balcões e avançar com mais de 500 rescisões

Anónimo

Há 1 hora

As pessoas podem-se autopropor enquanto ofertantes de factor trabalho no mercado de trabalho assalariado, avençado ou seja lá o que for. A partir do momento que um conjunto de leis permite que essas pessoas, quando chegadas a uma situação de injustificável sobreemprego ou sobrepagamento, sejam excedentárias de carreira ou sobrepagas bem acima do preço de mercado, o Estado, a economia e sociedade sofrem as consequências negativas e obviamente toda a pessoa contribuinte, utente, consumidora, trabalhadora com real procura de mercado, inovadora, empreendedora, investidora ou accionista, é implacavelmente prejudicada devido à actividade daninha das primeiras. A economia empobrece, o Estado definha, a sociedade torna-se iníqua. As oportunidades que o mercado global sempre em mudança oferece não são eficazmente aproveitadas. Mortes perfeitamente evitáveis acontecem também... E é isto que tem de mudar em Portugal. E não vai ser com este gajedo das esquerdas unidas.