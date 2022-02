Caixa vai reembolsar dívida e poupar 54 milhões por ano

O Banco Central Europeu (BCE) autorizou a Caixa Geral de Depósitos (CGD) a recomprar 500 milhões de euros de dívida perpétua emitida em 2017. A operação vai permitir ao banco público uma poupança de quase 54 milhões de euros por ano em juros.A informação foi avançada pela instituição financeira em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.Em causa está uma emissão de dívida subordinada que conta como capital , realizada em 2017 no âmbito da recapitalização do banco público. A operação atingiu o montante global de 4,9 mil milhões de euros (3,9 mil milhões injetados pelo Estado e o restante emprestado por privados, incluindo os desta emissão de dívida).Os títulos foram comprados por mais de 160 investidores institucionais. Desde então, a CGD pagou, só em juros, 268,75 milhões de euros, numa média de 53,75 milhões por ano.A Caixa informa ainda que a aprovação do BCE acontece depois de em 2021 ter emitido dívida no mesmo valor com uma taxa de 0,375%.O banco português escreve que a decisão do regulador europeu "resulta da avaliação positiva feita pelo BCE à solidez financeira da CGD", sendo um "reflexo da conclusão com sucesso de um difícil e exigente plano de reestruturação".O presidente executivo da CGD, Paulo Macedo, considera que a luz verde do BCE "assinala o sucesso alcançado na implementação de um exigente plano de reestruturação e só foi possível pela capacidade de geração de capital orgânico e pela rentabilidade da Instituição".O líder do banco público sublinha que "só uma Caixa sustentável e com uma rentabilidade reconhecida pelo mercado evitará voltar a incorrer em custos desta magnitude" e garante que depois deste reembolso, "a CGD manter-se-á como um banco capitalizado, preparado para os desafios futuros, ao mesmo tempo que conseguirá poupanças significativas com juros que permitirão prosseguir a missão de devolver a ajuda dos portugueses".A CGD regressou ao pagamento de dividendos ao Estado em 2019, com a entrega de 200 milhões de euros. Em 2021 pagou 383,6 milhões (83,6 com base nos resultados de 2020 e 300 milhões em dividendos extraordinários).A instituição financeira escreve ainda que com o reembolso antecipado destes títulos, "a CGD elevará para mais de mil milhões de euros o montante devolvido, relativo ao processo de recapitalização de 2017" e acrescenta que vai manter o rácio Common Equity Tier 1 de 18,2% e o rácio total de 19,65%, "cumprindo-se com ampla margem o requisito regulamentar de 13,50%".O reembolso antecipado vai acontecer no dia 30 de março.