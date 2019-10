Cartão de débito em ouro fabricado em Londres

A empresa estatal britânica de cunhagem de moeda, a Royal Mint, fabricou um cartão de débito feito em ouro maciço, o qual pode ser adquirido por 18.750 libras (21,2 mil euros).

O cartão surgiu de uma parceria entre a Royal Mint, Mastercard e a empresa de pagamentos eletrónicos Accomplish Financial. Os criadores afirmam que este produto serve clientes que "valorizem itens de luxo de alta qualidade e que queiram marcar posição". O ouro utilizado no cartão é de 18 quilates.

Aqueles que pretendam obter este cartão terão acesso a uma conta premium com o nome Raris, a qual permite uma taxa cambial nula no estrangeiro, zero taxas de transação e benefícios adicionais da Martercard. Entre eles, podem ser requisitados serviços de concierge.

Outras tecnológicas já haviam lançado cartões de metais de alta-gama, como por exemplo o cartão de titânio da Apple ou o cartão de aço inoxidável da Revolut.