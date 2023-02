CEO do BPI: “Iremos remunerar os depósitos em breve, mas não consigo dizer quando”

Leia Também Só o BPI não tem nenhum depósito a render juros

O BPI vai aumentar as taxas de juro oferecidas nos depósitos. "Em breve, mas não consigo dizer quando, iremos remunerar os depósitos a prazo", afirmou o CEO da instituição financeira na apresentação dos resultados do ano passado, que atingiram 365 milhões de euros, numa subida de 19%. "Iremos acompanhar o mercado", assegurou."O banco não está desatento e felizmente não temos sentido saída de depósitos", acrescentou, "o que demonstra vontade por parte dos clientes de manterem as poupanças connosco".Os certificados de aforro têm ganho atratividade junto dos aforradores por oferecerem taxas superiores aos depósitos bancários, que disponibilizam juros quase nulos. João Pedro Oliveira e Costa afirmou que não quer que os "clientes vão para os certificados". "Também constato que é uma aplicação que oferece uma taxa de juro bastante elevada e eventualmente não seria necessário o Estado pagar tanto", mas entendo o objetivo de poupança", acrescentou.Oliveira e Costa alertou ainda que a publicitação por algumas instituições financeiras de taxas altas (até 5%) podem ser enganadoras porque as condições impostas para lhes aceder podem ser muito restritivas: "dizer que há bancos a pagar 5% pode ser gato por lebre. É preciso ver com que condições, durante quanto tempo, etc", assinalou.