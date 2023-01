Taxa de juro dos certificados de aforro sobe para 3,4% em fevereiro

sendo o resultado arredondado à terceira casa decimal)

2,482





de 0,5% do início do segundo ano ao final do quinto e de 1% a partir do sexto ano, até à maturidade (ou seja, 10 anos).

Os juros dos certificados de aforro vão voltar a subir para 3,4% em fevereiro. Estes produtos de aforro do Estado tornaram-se, nos últimos meses, atrativos como nunca graças à remuneração indexada à Euribor a três meses. Mas atenção: há um limite máximo de 3,5% à taxa base.Na Série E dos certificados de aforro (a que está atualmente em comercialização), a taxa base vai subir em fevereiro para 3,403% brutos, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP. No caso das séries mais antigas, o retorno é mais elevado.A taxa base dos certificados de aforro é calculada mensalmente segundo a fórmula: E3+1%, em que E3 é a média dos valores da Euribor a 3 meses observados nos dez dias úteis anteriores (A Euribor a três meses – que esteve negativa durante mais de sete anos, entre 21 de abril de 2015 e 13 de julho do ano passado – está agora em%. Na média de dezembro fixou-se em 2,063%.Da aplicação da fórmula não poderá, contudo, resultar uma taxa base inferior a 0% nem superior a 3,5%. A limitação resulta da própria conceção do produto pois foi assim que foi definido o cálculo do rendimento. Esta limitação é uma espécie de precaução para controlar a despesa do Estado com juros.A esta taxa base acresce ainda um prémio de permanência