CEO do Credit Suisse ilibado mas braço-direito demite-se após escândalo de espionagem

O COO do Credit Suisse foi declarado o principal responsável pela contratação de um espião que seguiu um ex-trabalhador do banco.

O responsável pelas operações do Credit Suisse – o Chief Operating Office (COO) Pierre-Olivier Bouee – demitiu-se, depois de uma investigação interna ter concluído que este tomou a iniciativa de contratar um espião para seguir um ex-colaborador do banco mas sem o conhecimento do CEO, Tidjane Thiam.





O antigo gestor de ativos do banco Iqbal Khan saiu do Credit Suisse em julho para depois se juntar ao rival UBS. A controvérsia surgiu quando se soube que Khan estaria a ser seguido por um espião contratado pelo antigo empregador. O objetivo seria assegurar que o ex-funcionário não tentaria convencer antigos colegas ou clientes do Credit Suisse a transitarem para o UBS.