Até ao final de junho de 2019, o banco tinha cerca de 240 mil empregados a tempo inteiro, em todo o mundo.Esta política de redução de custos através de despedimentos coletivos tem vindo a ser seguida também por outros "players" do setor bancário na Europa , como o Deutsche Bank, o Société Générale ou o Barclays, para atenuar as consequências das baixas taxas de juro e das perspetiva sombria da economia global.O HSBC tem vindo a apostar no mercado asiático, principalmente na China, como parte de um plano de investimento iniciado pelo antigo CEO Stuart Gulliver, e a aposta será para continuar, apesar de a guerra comercial entre a China e os EUA e dos contínuos conflitos em Hong Kong estarem a afetar o setor.Apesar do plano de corte de postos de trabalho incluir também o continente asiático, o banco anunciou no mês passado que pretende contratar outras 600 pessoas para a região até 2022.