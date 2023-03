CEO do Credit Suisse passa mensagem de tranquilidade aos funcionários

Leia Também Do céu ao inferno: Credit Suisse no pior momento em 167 anos

Leia Também Ações do Credit Suisse valorizam 40% no arranque das bolsas

"Foquem-se nos factos", pediu esta quinta-feira o CEO do Credit Suisse aos funcionários do banco, numa comunicação citada esta manhã pelas agências internacionais.Ulrich Koerner (na foto) recordou os recentes aumentos de capital e a solidez da instituição - que, referiu, melhorou o seu índice de cobertura de liquidez - e prometeu ainda avançar rapidamente com um plano de simplificação de operações."Uma comunicação eficaz é fundamental para garantir que os nossos clientes e partes interessadas externas entendem os pontos fortes do banco, a nossa estratégia e o progresso acelerado que estamos a fazer para criar o novo Credit Suisse", sublinhou o CEO.Depois de ontem ter sido o pior dia da história da instituição, com um crash superior a 20% no mercado acionista, o Banco Nacional Suíço colocou um travão no caos ao anunciar, já durante a madrugada, que iria assegurar ao Credit Suisse uma linha de financiamento de 50 mil milhões de francos suíços (cerca de 50,1 mil milhões de euros).Esta manhã as ações do banco arrancaram a negociação a subir 40%.