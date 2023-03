Do céu ao inferno: Credit Suisse no pior momento em 167 anos

Na véspera da grande crise financeira de 2008, o Credit Suisse estava entre os 20 maiores bancos mundiais, por ativos. Por estes dias está quase a meio da tabela dos 100 maiores colossos bancários. A lista atualizada pela S&P para 2022, coloca o banco suíço na 45.ª posição entalado entre os praticamente desconhecidos Commonwealth Bank of Australia e o Standard Chartered PLC do Reino Unido. Na última década o banco esteve quase sempre nas notícias pelas piores razões e agora volta a estar sob os holofotes. Desde o final do ano passado perdeu 30% em bolsa. Os resultados têm afundado e os depósitos voado.

