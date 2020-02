CEO do ING vai substituir Sergio Ermotti na liderança do UBS

Ralph Hamers, atualmente CEO do banco holandês ING, vai suceder a Sergio Ermotti na liderança do UBS, anunciou o banco suíço.

O gestor de 53 anos vai deixar o banco de retalho holandês a 30 de junho e assumir a liderança do UBS a 1 de novembro.

Esta acaba por ser uma escolha surpresa para ocupar o cargo de CEO de um dos bancos mais reputados em todo o mundo, já que as últimas notícias apontavam para que o UBS estava a conduzir um processo para que o sucessor de Ermotti fosse um quadro do banco.

A alteração na liderança do UBS acontece numa altura em que o banco está a passar por uma fase difícil devido ao ambiente de taxas de juro negativas, que limitam a rentabilidade de um dos bancos líder mundial na gestão de fortuna e captação de poupanças.

Ermotti, que lidera o IUBA há nove anos, voltou recentemente a cortar as estimativas do banco e Hamers sai do ING depois de ter concluído recentemente o pagamento da última tranche da ajuda estatal que o banco beneficiou quando foi resgatado.

Apesar de ir ocupar agora um cargo de topo na banca europeia, Hamers é alvo de fortes críticas no seu país. Sobretudo pelo facto de o banco ter pago uma coima de 900 milhões de dólares para encerrar uma investigação das autoridades holandesas a um caso de corrupção que envolvia um cliente do ING. Mas também pelo seu nome ter sido ligado a casos de lavagem de dinheiro na Holanda, uma prática que o ING sempre negou.

Segundo as contas da Bloomberg, no mandato de Hamers as ações do ING valorizaram 20%, o que compara com a queda de 20% do Stoxx600 e de 30% do UBS no mesmo período.

Há mais bancos entre os gigantes do setor na Europa que estão em processo de mudança de CEO. É o caso do Societe Generale e do HSBC e o Credit Suisse acabou de o fazer recentemente.