CEO do Novo Banco em "roadwshow" para "vender" IPO a potenciais investidores

No contexto dos bastidores da oferta pública inicial ("initial public offering" - IPO, em inglês) da instituição financeira que dirige, o CEO do Novo Banco, Mark Bourke, tem participado em várias reuniões com potenciais investidores, que fazem parte do "roadshow" para sondar o interesse do mercado.Estes contactos preliminares têm acontecido nas principais praças bolsistas do mundo, de Nova Iorque a Copenhaga, passando por Londres, Frankfurt e Munique, e contam também com a participação do CFO do banco, Benjamin Dickgiesser, avança o Eco esta quinta-feira.É esperado que o processo de entrada em bolsa do Novo Banco acelere nos próximos meses, até final do ano ou início de 2024. O CEO, Mark Bourke já referiu que o IPO poderá acontecer na segunda metade do próximo ano.Uma das fontes ouvidas pelo Eco refere que a operação poderá acontecer através de uma dispersão em bolsa ("free float") acima dos mil milhões de euros,. No entanto, ainda é prematuro avançar com possíveis moldes para a operação.