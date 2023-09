Novo Banco quer trazer dívida cotada em Dublin para Lisboa. E dispensar "rating" da DBRS

Enquanto trabalha numa potencial oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), o Novo Banco está a fazer uma aproximação à bolsa de Lisboa, mas no segmento obrigacionista. A instituição financeira liderada por Mark Bourke quer transferir para a Euronext Lisbon uma linha de obrigações hipotecárias que tem admitida à negociação em Dublin.



Em entrevista ao Negócios no final de julho, o CEO Mark Bourke adiantou que há casas de investimento que investiram nas obrigações e podem estar também a olhar para um IPO, como é o caso da Fidelity e da Wellington.

eliberar sobre a modificação da plataforma de negociação onde as Obrigações Hipotecárias estão admitidas à negociação, da Euronext Dublin para a Euronext Lisboa", pode ler-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O banco tem recorrido ao mercado obrigacionista para se financiar, tendo em maio realizado a primeira não é um bom momento porque o mercado de IPO ainda não abriu", atirando a operação para, pelo menos, o próximo ano.Além da transferência desta dívida de Dublin para Lisboa, o Novo Banco vai também pedir aos obrigacionistas que votem "a exclusão da DBRS como agência de notação de risco de crédito" para as obrigações hipotecárias emitidas no contexto do programa Conditional Pass-Through Covered Bonds. Pretende igualmente modificar o mecanismo de extensão de maturidade dos títulos, remover a conta de reserva detida pelo emitente junto do Account Bank em benefício das Obrigações Hipotecárias e substitui-la por uma reserva de liquidez.