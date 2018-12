CGD e BCP entram no ano novo com menos participadas

Os dois bancos nacionais registaram as fusões por integração das participadas dias antes do final do ano. No caso do BPI, o registo está "em fase de conclusão". O objectivo é simplificar a estrutura e reduzir os custos.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) e BCP querem entrar no ano novo com uma nova estrutura. Os dois bancos nacionais avançaram com a fusão por integração de várias participadas, operações que foram agora registadas, a poucos dias do final de 2018. No caso do BPI, o registo está em "fase de conclusão". O objectivo é simplificar e reduzir custos.





"A presente fusão faz parte do processo de reorganização societária do Grupo CGD, o qual se enquadra no plano estratégico acordado entre o Estado português e a Comissão Europeia, e tem por objectivo a simplificação da estrutura societária do Grupo CGD, através do número de sociedades que são instrumentais à sua sociedade", explicava o banco liderado por Paulo Macedo no projecto de fusão, em Setembro.

De acordo com o portal da Justiça, o banco estatal registou a operação a 13 de Dezembro, cumprindo o objectivo da CGD de concluir o processo até ao final do ano. Em causa está a fusão por incorporação na CGD de seis entidades : Caixa Desenvolvimento, Caixa – Gestão de Activos, Caixa Seguros e Saúde, Cibergradual – Investimento Imobiliário, Parcaixa e Wolfpart.



Um mês depois, o BCP dava os mesmos passos, avançando com uma fusão de participadas. A integração das sociedades Sadamora e Enerparcela -- detidas por fundos imobiliários que passaram para o banco por dação em pagamento em 2013 – foi registada a 20 de Dezembro, de acordo com o portal, a 11 dias do final do ano.