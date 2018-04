CGD junta duas administradoras à equipa de Rui Vilar

A Caixa Geral de Depósitos alargou a sua administração. Os dois cargos não executivos que faltavam para fechar a equipa de Rui Vilar serão ocupados por duas gestoras estrangeiras.

"A Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD, S.A.) informa que por deliberações unânimes por escrito do seu accionista único, foram eleitas como membros não executivos do conselho de administração da CGD, S.A., para completar o mandato em curso 2017- 2020, considerando a não oposição do Banco Central Europeu quanto à avaliação da adequação dos membros propostos, Mary Jane Antenen e Altina de Fátima Sebastian Gonzalez Villamarin", assinala o banco em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



Professora de finanças, Altina de Fátima Villamarin estava já ligada ao espanhol Banco Caixa Geral, que a CGD está a alienar. Mary Jane Antenen é administradora de uma fintech, a Sonect, especializada na criação de máquinas de levantamento virtuais. Foi administradora financeira do Falcon Private Bank.

A nomeação ocorre depois da não oposição do BCE, essencial nestes casos. Na conferência de imprensa de apresentação dos resultados do ano passado, em que a CGD divulgou lucros de 52 milhões, Paulo Macedo tinha assumido que já tinha dois candidatos identificados e convidados para integrar a presidência da instituição financeira.

Até aqui, a Caixa contava com seis membros não executivos da CGD (um deles, João Amaral Tomaz, pediu a suspensão temporária de funções por motivos de saúde). Sem contar com o ex-secretário de Estado, a equipa de administração passa a ser composta por quatro cidadãos portugueses e três estrangeiros e, em termos de género, três mulheres e quatro homens.



Rui Vilar é o presidente da administração, sendo o seu vice Paulo Macedo, que lidera a comissão executiva, onde está com mais sete gestores.





(Notícia actualizada às 19:15 com mais informações)