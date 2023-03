China vai reduzir número de instituições financeiras de alto risco

Leia Também Comércio externo da China volta a contrair nos dois primeiros meses do ano

O Banco Popular da China (banco central) disse esta quinta-feira que vai continuar a reduzir "ativa e sustentadamente" o número de instituições financeiras de alto risco no país."Os mecanismos de eliminação de riscos devem ser fortalecidos, bem como o monitoramento, alerta precoce e avaliação", disse a instituição, num comunicado divulgado após a sua reunião anual sobre estabilidade financeira.O banco central chinês afirmou que vai promover a "deteção, correção e rápida eliminação dos riscos financeiros" e apelou à aceleração da construção do sistema de garantia da estabilidade financeira, através da melhoria da legislação nesta matéria e de uma garantia da segurança dos depósitos.O banco central vai seguir as orientações para "estabilizar a situação, coordenar e planear de uma forma geral, diferenciar políticas e desarmar 'bombas' com precisão".Os líderes da instituição disseram que o sistema financeiro da China é "geralmente estável" e que os seus riscos são "controláveis".Embora tenha destacado as classificações "sempre boas" nas análises de risco aos seus grandes bancos -- entre os quais existem quatro de importância sistémica a nível mundial --, o banco central reconheceu que existem riscos num "pequeno número de instituições financeiras problemáticas de média e pequena dimensão", embora tenha assegurado que foram feitos "progressos significativos" na sua redução ou eliminação.Em 3 de março, o recém-reeleito governador do banco central, Yi Gang, especificou que o número destas pequenas e médias entidades de "alto risco" foi reduzida "para metade", situando-se atualmente em pouco mais de 300.Durante a sessão anual da Assembleia Popular Nacional (órgão máximo legislativo), que terminou na segunda-feira, foi aprovada uma reforma da estrutura do governo, que contempla a criação de um novo regulador, que vai substituir a entidade que até agora supervisionava bancos e seguradoras, com o objetivo de monitorar todo o setor financeiro, exceto os mercados de ações.