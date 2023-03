China anuncia "super" regulador para atacar "problemas de longa data" no setor financeiro

A China anunciou, esta terça-feira, que vai criar um "super" órgão regulador para supervisionar os ativos do setor bancário e segurador avaliados em 400 biliões de yuan (54,1 mil milhões de euros, ao câmbio atual), naquele que figura como o mais recente esforço para fazer face ao risco financeiro.



A nova Comissão Nacional de Regulamentação Financeira vai incorporar a Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China, absorver o órgão regulador das "holding" financeiras do banco central, assim como chamar a si a função de proteção ao investidor sob a alçada do regulador dos valores mobiliários, de acordo com uma proposta do plano, submetido à deliberação da Assembleia Popular Nacional, o órgão máximo legislativo da China, que realiza a sua reunião anual, citado pelo South China Morning Post.





A reestruturação vai ajudar a resolver "os problemas e as contradições de longa data" no setor financeiro, afirmou o secretário-geral do Conselho de Estado chinês, Xiao Jie, citado pelo mesmo jornal.Esta é, no entanto, apenas uma das reestruturações do amplo plano de reforma das instituições do Conselho de Estado, com a imprensa chinesa a dar conta de que inclui, por exemplo, dotar o Ministério da Ciência e da Tecnologia de mais poder com vista a combater a contenção tecnológica por parte dos Estados Unidos, assim como estabelecer um gabinete nacional de dados para apoiar a economia digital.