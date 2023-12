Com 100% do capital da Cosec, Allianz Trade vai buscar nova CEO à "prata da casa"

Vassili Christidis está de saída da liderança da Cosec. O até então CEO da empresa "vai seguir uma nova oportunidade de emprego no grupo Allianz", que este ano adquiriu a totalidade da seguradora de crédito com a compra dos 50% do capital que faltavam para ficar com a totalidade do mesmo, revelou a COSEC em comunicado.





O cargo passará a ser ocupado a partir de Nadine Accaoui, atual CFO da Allianz Trade para a região MMEA (zona mediterrânica, Médio Oriente e África) e Itália, que será oficialmente presidente do conselho de administração da COSEC e CEO na comissão executiva.





A nomeação ainda está pendente da aprovação da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões.





Nadine Accaoui – que detém um bacharelato em Ciências Atuariais na Universidade de Notre Dame, no Líbano, e um mestrado em Finanças na ESCP EAP, em França, está na Allianz desde o início da carreira.





Em 1998 começou a desempenhar funções de diretora atuária do ramo Vida na Allianz SNA, Beirute, no Líbano, e em 2010 mudou-se para o Grupo Allianz Trade (que detém a Cosec) como diretora atuária do grupo, com sede em Paris.





Em 2016, a gestora tornou-se chefe da equipa atuarial de não vida na Allianz SE, em Munique, na Alemanha. Foi então nomeada diretora financeira da Allianz Trade, para a região MMEA e Itália, cargo que ocupa desde novembro de 2018.





Desde que metade do capital mudou de mãos, a Cosec está a "arrumar a casa". No início deste mês, em entrevista ao Negócios, Vassili Christidis reconheceu que a compra de 50% da companhia ao BPI pela Allianz Trade levará a COSEC a mudar de marca, mas ainda não tem prazo para fazê-lo.





Na altura, o então CEO defendeu ainda que a Cosec deverá terminar o ano de 2023 com um resultado histórico. A convicção é do CEO da companhia que em 2022 teve um lucro de 8,1 milhões de euros, um dos melhores resultados da seguradora de crédito.





Quando foi formalizada esta aquisição em outubro, a companhia já tinha dado conta que a comissão executiva iria sofrer mudanças, tendo passado a ser composta por quatro membros, sendo que Bruno Rodrigues tornado-se administrador financeiro (CFO).