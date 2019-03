Comissão que acompanha ativos tóxicos estima que serão pedidos pelo Novo Banco 3.000 milhões

Bracinha Vieira estima em três mil milhões de euros as chamadas de capital que o Novo Banco vai fazer ao Fundo de Resolução no âmbito do mecanismo de capital contingente. O que significa que não serão utilizados 850 milhões possíveis.