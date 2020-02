O presidente executivo do BCP garante que a compra do Novo Banco "não é um tema que esteja em cima da mesa" neste momento para o banco que lidera.





"Se e quando essa operação chegar ao mercado, vamos olhar com rigor, que é o que suporta as nossas decisões" e "analisaremos a operação" e se esta "faz ou não sentido". De acordo com Miguel Maya, "não é um tema que esteja em cima da mesa" neste momento para o banco que lidera.



As declarações foram feitas no dia em que o banco revelou um aumento dos lucros de 0,3% para 302 milhões de euros, naquele que foi o Ainda assim, realça o responsável, "a nossa obrigação é estarmos atentos a todas as oportunidades"."Se e quando essa operação chegar ao mercado, vamos olhar com rigor, que é o que suporta as nossas decisões" e "analisaremos a operação" e se esta "faz ou não sentido". De acordo com Miguel Maya, "não é um tema que esteja em cima da mesa" neste momento para o banco que lidera.As declarações foram feitas no dia em que o banco revelou um aumento dos lucros de 0,3% para 302 milhões de euros, naquele que foi o melhor resultados dos últimos 12 anos

Miguel Maya, presidente executivo do BCP, diz que o banco analisará a possibilidade de comprar o Novo Banco, quando esta operação chegar ao mercado. Por enquanto, garante o responsável, não é um tema que esteja em cima da mesa para o banco."O nosso crescimento assenta no crescimento orgânico", começou por dizer Miguel Maya, presidente executivo do BCP, na apresentação dos resultados anuais, quando questionado sobre se o banco poderá estar interessado na compra do Novo Banco.