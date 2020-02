Apesar de não avançar com um valor a pagar aos acionistas, o presidente executivo garantiu que a "proposta de grande prudência" e "muito conservadora", tendo em consideração o enquadramento do setor financeiro.



O banco liderado por Miguel Maya pagou, no ano passado, os primeiros dividendos desde 2010, num período em que registou lucros de 300 milhões de euros. Perante estas contas, o BCP entregou 30,2 milhões de euros (0,2 cêntimos por ação) aos seus quase 160 mil acionistas.



As declarações foram feitas no dia em que o banco apresentou lucros de 302 milhões de euros em 2019. Uma evolução que representa uma subida ligeira de 0,3% em comparação com o mesmo período do ano anterior, mas suficiente para representar o melhor resultado do banco desde 2007.



A proposta que vai ser apresentada pelo BCP será "muito conservadora". A garantia foi deixada por Miguel Maya, presidente executivo do BCP, na apresentação dos resultados anuais, não adiantando, por enquanto, um valor a entregar aos acionistas."Em momento oportuno apresentaremos uma proposta de distribuição de dividendos", afirmou Miguel Maya na conferência de imprensa sobre os resultados anuais de 2019.