CEO do BPI: “É fundamental que haja estabilidade entre as instituições”

"É muito importante termos estabilidade e é fundamental que entre as várias instituições se mantenha a estabilidade". É desta forma que o presidente executivo do BPI comenta o contexto de crispação política entre o Governo e a Presidência da República.Em respostas aos jornalistas, João Pedro Oliveira e Costa não quis alongar-se em comentários sobre o conflito entre Belém e São Bento, preferindo enfatizar os "indicadores económicos promissores e acima das expetativas que tínhamos no final do ano passado".Desses indicadores, destacou o "desemprego controlado e baixo", e em particular que "o emprego com contrato sem prazo aumentou significativamente em Portugal".Questionado sobre a possibilidade de o BPI crescer através de uma aquisição do Novo Banco, o presidente executivo da instituição detida pelo espanhol Caixabank afirmou que "nem o BPI nem o acionista" estão a olhar para o Novo Banco.