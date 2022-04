Compras por MB Way duplicaram em março

Gestora do Multibanco lança centro de inovação com a Nova SBE para criar soluções em áreas como a cibersegurança. MB Way registou 11 milhões de compras em março, mais do dobro do que em 2021. Operações bateram recorde, atingindo 26 milhões.

