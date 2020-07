Contas bancárias "low cost" aumentaram mais de 50% em Portugal no primeiro semestre

As contas "low cost" arrancaram em 2014 e têm vindo a aumentar desde então, embora o crescimento mais acelerado tenha acontecido em 2019, ano marcado pelo aumento generalizado das comissões cobradas pelos bancos em Portugal.



Nos primeiros seis meses deste ano foram abertas 15.529 contas bancárias de baixo custo, com valor máximo de comissão anual de 4,38 euros, o que representa uma subida homóloga de 49,2% e um acréscimo de 13,4% face ao final do ano passado, de acordo com os dados divulgados hoje pelo Banco de Portugal. No total existem 117.491 contas de serviços mínimos bancários até ao final de junho deste ano. Das novas contas abertas, 78,5% resultaram da conversão de uma conta de depósito à ordem existente na instituição de crédito (80,4% em 2019).

A descida das taxas de juro para mínimos históricos levou os bancos a elevar o nível de comissões cobradas aos clientes, o que explicará este movimento de aposta nas contas de serviços mínimos bancários.





Só no ano passado foram abertas 47.587 contas de serviços mínimos bancários, "das quais 80,4% resultaram da conversão de uma conta de depósito à ordem existente na instituição de crédito (59,6% em 2018)", refere o Banco de Portugal.

Apesar da subida registada nas aberturas deste tipo de conta, as instituições reportaram o encerramento de 1.666 contas de serviços mínimos bancários, das quais 85,2% foram encerradas por iniciativa do cliente.

No final do semestre, existiam 5.302 contas de serviços mínimos bancários de titulares com mais de 65 anos ou um grau de invalidez igual ou superior a 60% contituladas por detentores de outras contas de depósito à ordem.



Existiam também 1.313 contas de serviços mínimos bancários cujos titulares eram contitulares de outras contas serviços mínimos bancários (detidas por pessoas com mais de 65 anos ou um grau de invalidez igual ou superior a 60%).