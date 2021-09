Cosec lança seguro de créditos global exclusivo para grandes empresas

A companhia de seguros de créditos Cosec, que é controlada pelo BPI e a Euler Hermes, líder mundial do setor, acaba de lançar um programa dirigido a grandes empresas com atividade em duas ou mais geografias e que "permite contratar, de forma centralizada e à escala global, os seguros de créditos para todas as unidades do grupo, incluindo as unidades internacionais, mas garantindo uma gestão de risco próxima e descentralizada ao nível dos diversos países", avança a empresa, em comunicado.

Este programa, denominado Cosec – Euler Hermes World Program, "protege os negócios globais dos riscos decorrentes da insolvência de uma carteira de clientes, atraso nos pagamentos de créditos comerciais ou de situações de risco político", afiança a seguradora.

No caso de situações de risco político, o Cosec – Euler Hermes World Program inclui proteção em situações de guerra, conflitos, restrições à exportação/importação, restrições de transferência e conversão de moeda, assim como restrições impostas por decisões governamentais.

"Assim, os segurados beneficiam de uma elevada capacidade de cobertura destes riscos e de proteção de fluxo de caixa nos países onde estão presentes", conclui a seguradora.

"Este programa revela-se de grande interesse para as grandes empresas portuguesas com presença internacional, em particular no atual contexto de incerteza e ainda tendo em atenção as diferentes realidades económicas das várias geografias", afirma Maria Celeste Hagatong, presidente da Cosec.





Hagatong assegura que a Cosec já iniciou o processo de apresentação do Cosec – Euler Hermes World Program junto das empresas cujas características permitem o acesso a esta solução, a qual, garante a empresa, "tem a capacidade de se adaptar às mais diferentes estratégias de crescimento dos negócios das grandes empresas, apoiando-as na escolha dos melhores parceiros comerciais".

Ainda de acordo com a Cosec, este programa "permite também "a atuação imediata em situações de sinistro através das mais variadas diligências locais de cobrança e recuperação dos créditos".