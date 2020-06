"O papel do parlamento no acompanhamento da atividade do setor financeiro tem sido decisivo na defesa do interesse público. Concluídas as audições, deverá ser elaborado um relatório final sobre a situação do setor financeiro", frisou o dirigente da bancada socialista.



Nos três meses seguintes à eventual aprovação deste requerimento, o PS propõe que sejam ouvidas as "Parups, Participadas, Parvalorem, Praça do Marquês, Quinta dos Cónegos - Sociedade Imobiliária, Righthour, GNB Concessões, BES, Fundo de Recuperação de Créditos do BES, Oitante, BANIF Imobiliária, WIL - Projetos Turísticos e BANIF".



Na lista, constam também instituições bancárias como o "Efisa, Banco CTT, Banco BNI, EuroBic, Banco Montepio, Novo Banco, BPI, Santander Totta, Millennium BCP e CGD".



A bancada socialista pretende ainda chamar ao parlamento o "Fundo de Resolução, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, Autoridade Nacional de Seguros e Fundos de Pensões, Banco de Portugal e Conselho Nacional de Supervisores Financeiros", assim como entidades como a "Deco, Associação Portuguesa de Seguradores e Associação Portuguesa de Bancos".



"Se a complexa e múltipla atividade do setor aconselha um acompanhamento mais permanente à atividade dos bancos, seguradoras e entidades de supervisão e regulação financeiro, as circunstâncias excecionais que o país e a zona euro enfrentam justificam um escrutínio parlamentar mais atento e preocupado, alargado a todas as entidades financeiras que operam direta e indiretamente no setor financeiro, incluindo as entidades que operam a prazo", lê-se no documento divulgado pela bancada socialista.



Neste ponto, o PS frisar que "a consolidação do sistema financeiro é contrapartida necessária para qualquer política de crescimento económico, razão pela qual se torna essencial a relação de confiança entre o cliente e o banco/seguradora".



"O parlamento tem produzido legislação em áreas como as comissões bancárias, os serviços mínimos bancários, a distribuição de seguros e a transparência da informação relativa à concessão de créditos de valor elevado e reforço do controlo parlamentar no acesso a informação bancária e de supervisão", acrescenta-se no mesmo texto.





"Como consequência da pandemia de covid-19, o país está a enfrentar uma crise inesperada com dimensões ainda não calculadas. Colocam-se novas ameaças ao setor financeiro", declarou à agência Lusa o vice-presidente da bancada socialista João Paulo Correia.Com este conjunto de 31 audições, João Paulo Correia disse que, "num momento em que o país se prepara para iniciar a recuperação económica, importa monitorizar o sistema e avaliar a resiliência do setor financeiro, melhorar a sua supervisão e a regulação, assim como reforçar a proteção dos clientes de produtos financeiros".