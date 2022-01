Credit Suisse já tem gestor de fortunas para Portugal e Espanha

O Credit Suisse tem um novo responsável ibérico para a gestão de patrimónios. O banco com sede em Zurique nomeou Pablo Carrasco Head of Wealth Management Iberia.





"O Credit Suisse tem o prazer de anunciar a nomeação de Pablo Carrasco como Head of Wealth Management Iberia para liderar este mercado estratégico para o banco e prosseguir a forte trajetória de crescimento nesta região", pode ler-se no comunicado publicado pelo banco liderado por António Horta Osório.





A nomeação está sujeita a aprovações regulamentares.





Carrasco passa assim a suceder a Concepción Gómez de Liaño, que tem liderado a divisão ibérica de Wealth Management, de forma interina, após a saída de Iñigo Martos em meados de dezembro, quando o executivo transitou para a mesma pasta mas no Deutshe Bank.





Pablo Carrasco conta com mais de 20 anos de experiência na gestão de património a nível mundial. Está há cerca de 15 anos no Credit Suisse, desempenhando uma série de funções de liderança na gestão de património. Pablo iniciou a sua carreira com o Credit Suisse em Espanha, após ter começado no Banco Español de Crédito (Banesto) em Madrid, mas desde então acumulou também experiência no Reino Unido, Ásia e Suíça.





Mais recentemente, o executivo tem liderado a equipa responsável pelos Family Offices na Europa. Antes disso, foi Head of Advisory and Sales for Southern Europe. Pablo é licenciado em Direito pela Universidade de Navarra em Espanha e tem um Mestrado em Banca e Finanças pelo Centro de Estudios Garrigues.



Sangria na banca



Nos últimos meses, Deutsche Bank, Barclays, Morgan Stanley e Goldman Sachs têm "brincado ao jogo das cadeiras", com inúmeras transferências de altos executivos. Em dezembro o Credit Suisse já tinha anunciado uma série de nomeações para a sua direção, de forma a afastar-se das polémicas geradas pelo caso Archegos.



Na altura segundo maior banco da Suíça revelou que Francesco De Ferrari iria voltar a assumir a liderança da empresa como CEO da divisão de gestão de fortunas e CEO interino da Europa, Médio Oriente e África.