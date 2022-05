Crédito ao consumo acelera em março

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O crédito ao consumo acelerou em março, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BdP). No total, em março o valor contratado cresceu 12,9% face ao mês anterior, para os 711,4 milhões de euros. Este valor está 31,6% acima do montante registado há um ano.

Em março, o montante de novos créditos pessoais cresceu 12,4% face a fevereiro, para um total de 357 milhões de euros.

Já os créditos para aquisição de automóveis registaram uma variação de 9,4% face a fevereiro, para um total de 236 milhões de euros. Destaca-se ainda a variação de 21,9% dos cartões e descoberto, que se fixaram nos 119 milhões de euros em março.

No que diz respeito a número de contratos, a maior variação no número de novos créditos foi registada também nos cartões e descoberto, que cresceram 21,7% face ao mês anterior, para 82,7 mil contratos.

Já o número de contratos de crédito pessoal registou uma variação de 8,1%, totalizando 49,5 mil contratos, enquanto o crédito automóvel subiu 9,1%, para um total de 16,2 mil contratos em março.