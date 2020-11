Crédito da casa mantém-se em máximos de 2008

Aconcessão de crédito à habitação manteve, nos primeiros nove meses do ano, o ritmo de crescimento e voltou a renovar máximos de 2008. As novas operações superaram os oito mil milhões de euros, com os bancos a mostrarem que continuam disponíveis para emprestar dinheiro às famílias, ao mesmo tempo que intensificam as campanhas para ganhar novos clientes neste segmento.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...