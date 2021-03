Davidson Kempner compra 200 milhões de malparado do Novo Banco

A Davidson Kempner Capital Management vai comprar cerca de 200 milhões de euros de crédito malprado do Novo Banco. Segundo a Bloomberg, o banco liderado por António Ramalho acordou a venda deste "portefólio" de malparado ao fundo norte-americano, numa altura em que prossegue os esforços para limpar o seu balanço.

Esta carteira de crédito malparado, com o nome de "Wilkinson", tem um valor bruto de cerca de 200 milhões de euros, disseram à agência noticiosa fontes próximas do processo que pediram para não ser identificadas.





A Bloomberg contactou representantes do NB e da Davidson Kempner, que não quiseram comentar.

Controlado pela Lone Star, o Novo Banco tem vindo a vender dívida em incumprimento e a desfazer-se de ativos para reduzir o seu rácio de NPL (empréstimos não produtivos), que foi um dos mais elevados da Europa depois da sua criação há sete anos após o desmoronar do Banco Espírito Santo.

Aquele que é o quarto maior banco português por ativos tinha um rácio de NPL de 9,7% em setembro, contra 33,4% em 2016.





Na carteira de crédito "Nata", com malparado no valor de 3 mil milhões de euros, comprada por este mesmo fundo em 2019, estava a dívida da Ongoing, grupo falido que foi liderado por Nuno Vasconcellos, e da Sogema do milionário Bernardo Moniz da Maia.





Na corrida ao "Wilkinson" estavam também a Atena Equity Partners (em consórcio com a Blantyre) e o Bank of America Merrill Lynch, mas acabou por ser a Davidson Kempner a escolhida.



(notícia atualizada às 23:16)