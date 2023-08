Depois de reportar contas positivas no primeiro semestre, os resultados da banca portuguesa devem "manter-se sólidos", ainda que "possa surgir alguma pressão", antecipa a DBRS, na nota a que o Negócios teve acesso.





A previsão é prescrita num documento em que a agência de "rating" comenta, de forma agregada, os resultados do primeiro semestre de Caixa Geral de Depósitos, BCP, Novo Banco, Caixa Económica Montepio, BPI e Banco Santander Totta.





A referida "pressão" que "pode surgir" nos resultados das instituições financeiras nacionais no futuro prende-se com a margem financeira, a qual os especialistas acreditam que "poderá ter atingido o pico ou no caso de outros bancos está perto do pico, no âmbito de uma possível estabilização das taxas de juro".





Leia Também Banca portuguesa acredita estar a salvo da taxa italiana

Além desta estabilização, o crescimento da margem poderá desacelerar, devido "um abrandamento dos novos volumes de empréstimos e um aumento da remuneração dos depósitos" nos próximos trimestres.





A DBRS recorda que até agora a reavaliação da remuneração paga pelos depósitos tem sido mais lenta que o "repricing" dos ativos dos bancos.





A agência de "rating" alerta ainda que apesar "ter sido descartada" para já a possibilidade de criar um imposto extraordinário sobre os lucros da banca em Portugal, a iniciativa de Itália de avançar com este tipo de tributação "de forma inesperada" pode "reavivar o debate político em Portugal", sobre este tema, acrescenta a DBRS.





Leia Também Juros beneficiam 9,5 vezes mais a banca portuguesa

Por fim, a agência de notação financeira alerta para o perigo de "inflação elevada" que "pode afetar a confiança dos consumidores e o investimento".





Tal poderá "contribuir para uma maior formação de NPL [sigla inglesa para 'non-performing loans', ou seja, crédito malparado] a médio prazo".





Olhando para os resultados trimestrais e o somatório do semestre das instituições financeiras nacionais, a DBRS destaca que "os resultados beneficiaram de um forte aumento da margem financeira, devido à subida das taxas de juro".





Segundo as contas da agência de notação financeira, os lucros da Caixa Geral de Depósitos, BCP Novo Banco, Caixa Económica Montepio, BPI e Banco Santander Totta cresceram 50% para 1.946 milhões de euros.