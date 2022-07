DBRS avisa bancos para riscos da exposição a dívida pública

Leia Também Economistas: Subida dos juros impacta dívida pública detida pela banca mas sem risco para setor

Leia Também Numa crise financeira, país é o que mais precisa da UE

A DBRS avisa que Portugal tem "o sistema bancário europeu mais exposto ao risco soberano", segundo dados da EBA (a autoridade europeia bancária), e que isso "pode pressionar rácios de capital dos bancos durante períodos de stress do mercado, em que os spreads soberanos normalmente aumentam".A agência de notação financeira indica ainda que "o aumento dos spreads soberanos teve impacto na reserva de justo valor e nos rácios de capital de alguns credores portugueses no primeiro trimestre de 2022", mas ressalva que "seja qual for o impacto, para já, parece gerível".Os bancos nacionais, indica a DBRS, "têm exposições significativas a dívida soberana", que atingem 56 mil milhões de euros (18% de todos os ativos)."Embora a maioria dos bancos tenha uma grande exposição à dívida pública portuguesa, eles estão também expostos a outras dívidas soberanas", indica a DBRS. No total, cerca de 59% da exposição a dívidas soberanas é relativa a outras geografias, estando aqui incluídas as dívidas de Espanha, Itália, Polónia e Irlanda.A DBRS reconhece que "uma maior diversificação geográfica" destes ativos "pode diminuir o risco potencial de choques macroeconómicos assimétricos, mas também considera que "o aumento generalizado na rentabilidade" das obrigações soberanas significa que "o efeito protetor da diversificação é reduzido, especialmente se a diversificação envolver outros países do sul da Europa".