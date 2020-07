DBRS baixa rating do Banco Montepio para "B"

A DBRS desceu o rating da dívida de longo prazo do Banco Montepio para "B", o que representa uma revisão em baixa de três níveis e coloca a classificação da instituição financeira no quinto patamar de investimento especulativo ("lixo").



De acordo com um comunicado emitido pelo banco, a tendência permanece "negativa". O ranting anterior era de "BB".





Apesar deste corte, a agência canadiana tem um rating para o Montepio que se encontra um nível acima do atribuído pela Moody’s (b3) e pela Fitch (B-).Segundo o comunicado do banco, a DBRS cita "os efeitos na economia e nos mercados causados pela COVID-19" para reduzir a notação financeira, assinalando que estes "traduzem uma grande incerteza nos cenários macroeconómicos e colocam desafios adicionais, designadamente sobre o custo do risco e da rendibilidade".A agência, segundo o Montepio, "destaca o facto de que, com a nomeação do novo CEO, serão acelerados os processos de digitalização e simplificação corporativa com vista ao aumento da eficiência e dos níveis de produtividade".Depois de um longo período de instabilidade ao nível da governação do banco, Pedro Leitão assumiu o cargo de CEO em janeiro deste ano.