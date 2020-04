DBRS corta perspetiva do Novo Banco para negativa

A DBRS cortou de positiva para negativa a perspetiva para a evolução da qualidade da dívida de longo prazo do Novo Banco (para o curto prazo e para os depósitos, o ‘outlook’ manteve-se estável).

Apesar de a instituição liderada por António Ramalho "ter realizado consideráveis progressos na redução dos ativos problemáticos que herdou", a agência justficia a decisão com "a abrangência e escala crescente da perturbação na economia e nos mercados resultante da pandemia de covid-19, que trará novos desafios e maiores riscos ao nível da execução para o plano de reestruturação do banco".

"No nosso entender, o contexto operacional em deterioração em Portugal deverá afetar as receitas dos bancos, o custo do risco e o balanço", refere a DBRS num relatório divulgado esta quinta-feira, 9 de abril.

"Embora o impacto só deva surgir nos próximos trimestres, as implicações para o banco dependerão da evolução do surto, da duração do encerramento das atividades económicas em Portugal e noutros países, bem como da robustez de qualquer retoma".

Por outro lado, a DBRS manteve o rating do Novo Banco em B (alto) [que corresponde ao quarto nível de "lixo", patamar onde o investimento já é considerado especulativo].

Foi a 17 de abril do ano passado que a agência subiu a classificação do NB, de B para B (alto), justificando a decisão com a melhoria do perfil de risco do banco, em particular em termos da redução do crédito malparado, alienação de ativos não estratégicos e racionalização da estrutura da organização,

E no relatório de hoje a DBRS diz que a confirmação do rating em B (alto) "reflete o progresso na redução do malparado e de outros ativos não-core, bem como o apoio fornecido pelo mecanismo de capital contingente (do Fundo de Resolução) e a operação estável do NB e da sua posição de liquidez. Contudo, adverte, os ratings continuam a refletir o ainda grande stock de ativos tóxicos e a sua fraca rendibilidade.



Sublinhe-se que a DBRS utiliza os termos ‘alto’ (high) e ‘baixo’ (low) nas suas notações, associados a letras. Esses termos correspondem aos sinais de ‘+’ e ‘-’ atribuídos pelas três maiores agências de rating (Moody’s, S&P e Fitch) e pela grande maioria das restantes agências.