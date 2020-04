Estas vendas permitiram limpar o balanço do Novo Banco de ativos considerados tóxicos, mas provocaram perdas, no seu conjunto, de 712,4 milhões de euros Questionado sobre as razões que levaram o Novo Banco a fechar estas vendas com perdas tão avultadas, António Ramalho frisou que, na altura em que as operações foram concretizadas, "havia condições extremamente positivas para que a redução do balanço fosse feito de forma agressiva". Em concreto, detalhou, "os mercados tinham taxas de juro baixas e estavam otimistas em relação a estes ativos, o que justificava acelerar a limpeza do balanço"."Decidimos não empurrar com a barriga", resumiu o presidente do Novo Banco. "Se o banco não o tivesse feito, teríamos hoje uma situação absolutamente catastrófica, com um banco de empresas que não teria a mínima capacidade de apoiar a economia e que seria mais um problema e não uma solução", afirmou António Ramalho, referindo-se à crise gerada pelo novo coronavírus.Para ilustrar a situação atual, o responsável garantiu ter "dúvidas" de que alguns dos compradores destes ativos não venham a incorrer em prejuízos em breve.Assim, conclui António Ramalho, estas vendas "foram operações muito bem feitas na altura, que tiveram perdas significativas", mas que "libertam o Novo Banco de NPL ["non performing loans"] e que permitem, agora, estar a trabalhar como um banco normal no suporte à economia, coisa que não acontecia há três anos".Para além disso, António Ramalho diz ter "dúvidas de que haverá condições" para fazer novas vendas "quando o mercado reabrir".