DBRS sobe "rating" do Novo Banco mas mantém-no em "lixo"

A DBRS melhorou a classificação de risco atribuída à dívida do Novo Banco. Contudo, a classificação continua a ser especulativa. A perspectiva é, no entanto, "positiva".





A notação de risco do Novo Banco de longo prazo é de "B", acima de "CCC" (elevada), o que consubstancia uma melhoria de dois níveis.

"A subida do rating de emitente de longo prazo para ‘B’ tem em consideração a fortalecida posição de capital e a melhor posição de financiamento e de liquidez", justifica a equipa liderada por Maria Rivas, na nota enviada esta quinta-feira, 3 de Maio. A melhoria no perfil de risco e a maior cobertura dos activos em dificuldades são pontos positivos, na análise da DBRS.

Há também uma perspectiva positiva sobre o "rating" de longo prazo. Em causa está a expectativa da agência canadiana de que o Novo Banco, ajudado pela Lone Star, com 75% do seu capital, e pelo mecanismo de capital contingente através do qual o Fundo de Resolução pode ajudar com até 3,89 mil milhões de euros, "está numa melhor posição para acelerar a limpeza do balanço", mas também para continuar a melhorar a eficiência.

A redução de créditos malparados é um dos pontos que poderá conduzir a uma nova subida das classificações de risco do banco herdeiro do BES. Por enquanto, o grau continua a ser especulativo, estando a cinco passos de passar ao nível de investimento.

"Os ‘ratings’ continuam, no entanto, a reconhecer os desafios que o banco enfrenta, particularmente em relação à qualidade dos activos e rentabilidade", justifica a DBRS. Em Dezembro, o Novo Banco tinha um rácio de malparado de 30,5%. Já os resultados de 2017 foram negativos, em torno de 1,4 mil milhões de euros.

Há um menor risco de intervenções adicionais no Novo Banco, admite, também, a análise da agência.

Se a perspectiva de longo prazo é positiva, mas no curto prazo é estável.



(Notícia actualizada com mais informações às 12:28)