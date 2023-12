DBRS sobe "ratings" do Novo Banco. Um deles passa de "lixo" a investimento

A DBRS subiu dois "ratings" de longo prazo do Novo Banco."A DBRS Morningstar subiu em dois níveis o 'Long-Term Deposits' e o 'Long-Term Issuer Ratings' para BBB (low) de BB, e para BB (high) de BB (low), respetivamente. O Intrinsic Assessment foi também melhorado para BB (high), com a tendência inalterada em estável", informa a instituição financeira em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A melhoria para BBB (low) do "rating" de "Long-Term Deposits" significa a saída do patamar considerado especulativo e entrada na classe de investimento.A melhoria da notação reflete a "melhoria significativa da rentabilidade e dos rácios de capital que excedeu as expectativas da DBRS Morningstar", escreve a agência canadiana de rating.Na escala da DBRS, as notas consideradas de investimento são, por ordem decrescente, as das gamas AAA, AA, A e BBB. Os ratings BB, B, CCC, CC, C são considerados especulativos, enquanto o D representa "em default" ou falha de pagamento.