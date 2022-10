DECO defende linha de financiamento a famílias com crédito à habitação

A Associação de Defesa do Consumidor (DECO) entende que as medidas em curso para fazer face aos aumentos das prestações de crédito à habitação pagas pelas famílias são insuficientes e defende a criação de uma linha de financiamento para apoio a particulares em dificuldades que tenham contraído empréstimos para comprar casa.Numa audição na comissão parlamentar de Economia, a coordenadora do Gabinetede Proteção Financeira da associação afirmou também que os bancos sejam obrigados a apresentar propostas de solução aos casos de possível incumprimento.Natália Nunes recordou que segundo as regras em vigor, as instituições financeiras são obrigadas a detetar casos de clientes em dificuldades, e em enquadrá-los no Plano de Ação para o Risco de Incumprimento mas lamentou que a responsabilidade dos bancos termine nesse ponto, não sendo obrigados a apresentar soluções, e defendeu que isso aconteça.Na mesma audição, Vinay Pranjivan, especialista financeiro da DECO, alertou que em muitos empréstimos, cada ponto percentual de subida da taxa Euribor pode implicar subidas de até 14% das prestações.