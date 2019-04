Deco quer limitação na cobrança de serviços como a MBWay

Bruno Simão/Negócios

Na véspera de o banco BPI começar a cobrar comissões pela utilização do serviço MB Way, a Deco "exige a limitação dos custos associados a todas as formas de pagamento e transferências pelos consumidores", tal como foi veiculado numa nota enviada à imprensa.



No caso do BPI, para além de pioneiro na cobrança pelas operações na aplicação MB Way, a Deco critica o aumento destas comissões de 16 cêntimos para 1,20 euros. "Trata-se de um aumento de quase 600%, injustificável quando comparado com a inflação da economia nacional, que ronda 1%", escreve a entidade.



A suportar as críticas, a Deco utiliza como argumento a equivalência que o serviço de MB Way tem ao serviço multibanco, onde a cobrança de comissões pelas operações realizadas está proibida pelo DL nº 3/2010, "sendo esta cobrança uma clara forma de contornar esta proibição", acusa a Deco. O cliente passa assim a acarretar dois custos para transferir dinheiro: as comissões associadas ao cartão bancário e as aplicadas à plataforma.



A Deco diz já ter exposto estas reivindicações ao Banco de Portugal e pretende fazer a ponte entre esta instituição e os consumidores. Para o efeito, a Deco disponibiliza no seu site um formulário de reclamação específico, que permitirá dar voz ao descontentamento dos consumidores junto do regulador. O objetivo é limitar os custos associados aos pagamentos com cartões até um máximo de 0,2% nos cartões de débito e 0,3% nos cartões de crédito.

"A facilidade, a rapidez e a gratuitidade ajudaram à rápida adesão dos consumidores", defende a entidade de defesa do consumidor, apontando um "vício" criado aos mais de um milhão de portugueses que realizam atualmente pagamentos através do serviço MB Way.