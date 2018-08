Deloitte corrigiu contas de Ricciardi e da KPMG no Haitong

Numa prática pouco comum, a Deloitte reabriu as contas de 2015 do Haitong aprovadas pela KPMG. Em causa está o reconhecimento de imparidades que a anterior administração, liderada por José Maria Ricciardi, não inscreveu. O novo relatório fala em “correcção de erros”. O conselho fiscal elogia a “regularização”. O candidato às eleições do Sporting responde que a mudança se deve a uma alteração do modelo de negócio pela nova gestão. A KPMG diz que fez a ênfase e remete para a mudança de accionista.