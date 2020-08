Duarte Pitta Ferraz renuncia ao cargo no EuroBic

José Azevedo Pereira deverá ser o próximo presidente executivo do EuroBic, substituindo Fernando Teixeira dos Santos.

O novo CEO terá de receber ainda o "ok" do Banco de Portugal, mas, segundo o jornal online, o supervisor já terá sinalizado uma posição favorável. O nome do gestor será votado na assembleia-geral agendada para 14 de setembro.Outra alteração deverá acontecer ao nível da presidência do conselho de administração do EuroBic. Diogo Barrote deverá ser substituído por Pedro Maia, até agora administrador não executivo.As mudanças acontecem depois de o caso Luanda Leaks ter levado Isabel dos Santos e Fernando Teles a venderem a sua posição na instituição financeira. O Abanca chegou a negociar a compra do banco, mas a operação acabou por cair.Depois desta tentativa falhada, o processo foi retomado. Esta terça-feira, o Jornal Económico avança que o Haitong Bank (ex-BESI) e o BNP Paribas estão agora entre os interessados nesta aquisição, assim como dois fundos de investimento que não foi possível identificar.