Economia já pesa sobre gigantes da banca

O Wells Fargo, JP Morgan e Citigroup deram o pontapé de saída dos resultados do terceiro trimestre da banca. O tom definido foi de cautela, com os receios com o consumo e a economia a dominarem a narrativa ainda que os lucros dos três tenham aumentado.



Os lucros do JPMorgan, Wells Fargo e Citigroup subiram 35%, 60% e 2%, respetivamente, no terceiro trimestre. Andrew Kelly/Reuters Mariana Ferreira Azevedo 19:40







O reforço das margens financeiras graças às elevadas taxas de juro nos Estados Unidos trouxe, nos últimos meses, otimismo sobre o setor financeiro. Mas a este sentimento positivo deu lugar a cautela na época de resultados do terceiro trimestre em Wall Street, que abriu com o JP Morgan, o Wells Fargo e o Citi a darem sinais de preocupação face ao risco de que a desaceleração económica comece a ter um impacto nos seus negó

