A vice-governadora do Banco de Portugal afirma que as decisões de supervisão e resolução continuam a ser sobretudo europeus, enquanto a estabilidade financeira fica nas mãos das autoridades nacionais.

Elisa Ferreira, vice-governadora do Banco de Portugal, considera que a vontade de concluir a União Bancária, com a criação do terceiro pilar, "perdeu força". Mas que esta conclusão é necessária numa altura em que os bancos não podem ser apenas europeus "em vida", mas também quando são alvo de medidas de resolução.