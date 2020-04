Estado de emergência provoca quebra de 46% nos levantamentos e compras

O Banco de Portugal revelou esta sexta-feira uma série de estatísticas que mostram como a pandemia da covid-19 está a ter um "impacto significativo na atividade dos agentes económicos nacionais, sejam eles consumidores, empresas, bancos ou organismos da Administração Pública".

O Banco de Portugal recorre à utilização dos vários instrumentos de pagamento para ilustrar esta queda e afirma em comunicado que em março de 2020 ocorreu "uma redução sem precedentes na utilização de cartões de pagamento".

Segundo o banco central, em março de 2020 foram efetuadas 167,4 milhões de operações com cartão, no valor de 9,2 mil milhões de euros. Estes números correspondem a decréscimos de 19,4% em número e de 10,2% em valor relativamente ao mesmo período do ano anterior.

Os levantamentos de numerário diminuíram 31,5% em número e 20,4% em valor, tendo sido realizadas apenas 25,9 milhões de operações, no valor de 1,9 mil milhões de euros. Já as compras diminuíram 19,7% em número e 16,2% em valor, para um total de 86,9 milhões de operações em março de 2020, no valor de 3,3 milhões de euros.

Tendo em conta apenas o período do estado de emergência, (entre 19 de março e 20 de abril), "estima-se que o montante dos levantamentos e compras tenha descido 46%", refere o Banco de Portugal, acrescentando que "em média, os portugueses terão levantado menos 34 milhões de euros por dia e efetuado menos 56 milhões de euros de compras". A redução das transações com cartão verificada ao longo deste período equivale a 1,4% do produto interno bruto (PIB) de 2019.

No que diz respeito ao turismo, o Banco de Portugal diz que os efeitos "são expressivos", estimando-se que tenham sido gastos menos 182 milhões de euros em compras e efetuados menos 34 milhões de euros de levantamentos de numerário por parte de estrangeiros.

Ainda assim, há evoluções positivas. As compras com cartão efetuadas com recurso à tecnologia contactless aumentaram 60% em número e 115% em valor. As compras online aumentaram 11% em número, embora tenham descido 11% em valor.