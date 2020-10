BdP: Pagamentos com cartão superam ligeiramente valores de 2019

"Esta evolução representa uma recuperação de aproximadamente 30 pontos percentuais face a abril de 2020, mês em que se registou uma redução sem precedentes na utilização de cartões de pagamento", refere o regulador num comunicado divulgado esta sexta-feira, 23 de outubro.

Os pagamentos com cartão superaram, pela primeira vez desde o início da pandemia de covid-19 em Portugal, os números de 2019. De acordo com o Banco de Portugal (BdP), quase um terço dos pagamentos foram realizados com cartão "contactless".De acordo com o BdP, as compras realizadas por consumidores portugueses em território nacional registaram um crescimento homólogo pelo terceiro mês consecutivo, que ascendeu a 5,2%. "Porém, fruto das restrições à circulação internacional de pessoas, as compras de portugueses no estrangeiro e as compras de estrangeiros em Portugal mantêm-se aquém dos valores de 2019 (-18,3% e -46%, respetivamente)", nota.

"A conveniência e segurança dos pagamentos contactless e da compras online levaram os consumidores a aderir cada vez mais a estas modalidades", diz o BdP, adiantando que as compras com cartão contactless representaram 30% das compras com cartão realizadas no país em setembro. É um aumento de 22 pontos percentuais face à média de 2019.



Por outro lado, as compras online representaram 9% das compras com cartões, um aumento de 1,5 pontos percentuais face à média de 2019.



Já a nível da estrutura de despesa das famílias em setembro, esta mudou face ao mesmo período do ano passado, refere o banco central. "Enquanto as compras em supermercados/hipermercados e restantes atividades de retalho e na saúde cresceram 7% e 17%, respetivamente, sectores como a restauração e alojamento mantêm-se em terreno negativo (-14,4% e -42,7%, respetivamente)", afirma o banco liderado por Mário Centeno.





"Pese embora o valor dos levantamentos de numerário efetuados por portugueses, em setembro de 2020, tenha ficado 7,1% abaixo do período homólogo, o valor acumulado das compras e dos levantamentos nacionais cresceu 0,3%. Estes dados sugerem uma substituição de levantamentos de numerário por compras com cartão", refere ainda o BdP.



Neste cenário, o valor dos levantamentos realizados por estrangeiros em Portugal (-35,5%) e por portugueses no estrangeiro (-34,7%) registou uma evolução homóloga idêntica à observada nas compras, remata.