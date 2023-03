Eurogrupo: Bancos do Euro estão em "boa forma", mas colapso do SVB é para acompanhar

O presidente do Eurogrupo, Pascal Donohoe, disse que os bancos da Zona Euro estão no geral "em boa forma" e que "não há exposição direta" do colapso do Silicon Valley Bank (SVB), mas que a situação será monitorizada de perto. Já o comissário Paolo Gentiloni diz que o banco é um "lembrete de que a incerteza é muito alta".



"É uma situação que vamos continuar a monitorizar", disse Pascal Donohoe nesta segunda-feira, 13 de março, na conferência de imprensa depois da reunião do Eurogrupo.



"Os nossos bancos estão, no geral, em boa forma, e sob uma supervisão de perto das autoridades nacionais e europeias. Não há uma exposição direta [da banca da Zona Euro] ao SBV", considerou o ministro das Finanças irlandês.



No entanto, o presidente do Eurogrupo considerou que a queda do banco é um "lembrete de que choques podem acontecer" e que "é importante garantir a resiliência do sistema bancário e fortalecer a união bancária".

Também o comissário europeu com a pasta da Economia, Paolo Gentiloni, considerou que, embora a economia europeia tenha entrado em 2023 numa situação ligeiramente melhor do que a prevista, "não está fora de risco e a incerteza está muito alta".

"O SVB é um lembrete claro disso. Mas a presença é muito limitada e por isso não vemos consequências diretas", acrescentou o responsável europeu. Mas Gentiloni acrescentou que a queda do banco está a ser seguida "de perto" e em conjunto com as autoridades norte-americanas.