Europa quer evitar casos como o do Silicon Valley Bank

A queda do SVB em março ficou ligada, entre outros fatores, ao cálculo deficiente do risco da taxa de juro no balanço – o mesmo risco que a Agência Bancária Europeia quer agora conhecer em maior detalhe.

Europa quer evitar casos como o do Silicon Valley Bank









