Ex-banqueiro quer tornar-se uma estrela do YouTube aos 65 anos

Alguns banqueiros tentam reinventar-se ao se tornarem enólogos a tempo inteiro, abrem um restaurante ou começam a negociar violinos. Agora, o ex-presidente de 65 anos de um banco regional alemão está a trabalhar no duro para se tornar uma estrela no YouTube.

Manfred Herpolsheimer começou o seu próprio canal em julho depois de dar a si mesmo o apelido "Money Manni". Nos seus vídeos, explica o mundo financeiro em termos simples, por exemplo, analisando empréstimos. Herpolsheimer tem como alvo pessoas com menos de 30 anos.

"A ideia desenvolveu-se principalmente em conversas com jovens. Eles pediram vídeos explicativos sobre negócios e finanças numa linguagem descomplicada e compreensível", disse Herpolsheimer, que foi CEO durante 17 anos até 2016. "Eu realmente gosto de partilhar as minhas experiências, ser desafiado. Mesmo que isto quase se tenha tornado num emprego a tempo integral. "

O seu objetivo é lançar um vídeo por semana. Os domingos são reservados para a gravação no porão da sua casa, onde montou um estúdio. A edição é feita na segunda-feira, e o upload para o YouTube na terça-feira. Até agora, estão disponíveis cinco vídeos.

Herpolsheimer disse numa entrevista que o seu objetivo não é ganhar dinheiro com o canal. "Mas se um patrocinador aparecer, não vamos dizer não". Os seus três primeiros vídeos foram assistidos cerca de 2.500 vezes durante as duas primeiras semanas. "Os meus filhos dizem que os cliques não estão maus para um novo canal do YouTube."

