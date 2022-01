Ex-seguradora do Novo Banco entra em Itália com investimento de 128 milhões

A GamaLife, antiga seguradora do Novo Banco, vai entrar no mercado italiano com a compra de uma unidade de negócios da Zurich Investments Life em Itália num investimento de "aproximadamente 128 milhões de euros", indicou esta segunda-feira a companhia de seguros anteriormente designada por GNB Vida.Em comunicado à CMVM, a GamaLife detalha que em causa está a aquisição de uma carteira de apólices em vigor de vida e de pensões e que a operação será financiada por "recursos financeiros internos"."A transação abrange mais de 180.000 apólices representadas por ativos de 8,4 mil milhões de euros em 31 de Dezembro de 2020", acrescenta a seguradora liderada por Matteo Castelvetri (na foto).A GamaLife assinala ainda que vai estabelecer uma sucursal "operacionalmente independente" em Itália, que será "maioritariamente composta por atuaisfuncionários da Zurich e será inicialmente apoiada por serviços de transição habitualmente prestados pela Zurich".A concretização da operação está dependente de "diversas condições", nomeadamente a autorização por parte dos reguladores em Itália e Portugal."A entrada da GamaLife no mercado italiano com uma aquisição de tamanha dimensão demonstra o empenho na nossa estratégia de crescimento pan-europeu e permite-nos desenvolver ainda mais a nossa oferta de serviços prestados aos clientes", disse Matteo Castelvetri, citado num comunicado enviado às redações."Juntamente com a Zurich, acreditamos que esta transação representa um forte alinhamento estratégico entre o foco da GamaLife no crescimento sustentável e a intenção da Zurich de sair de algumas linhas de negócio em Itália", acrescenta o responsável."Estamos ansiosos por receber os clientes da Zurich. O nosso foco será assegurar uma transição sem falhas para todos os envolvidos e trazer os nossos valores de inovação, simplicidade e serviço a todo o grupo alargado da GamaLife", conclui.Este anúncio representa um passo importante na evolução da GamaLife após a aquisição da operação em Portugal em outubro de 2019, sublinha ainda o documento.(Notícia atualizada com comunicado às redações da GamaLife)