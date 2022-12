Ex-seguradora do Novo Banco conclui compra em Itália por 128 milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A GamaLife, antiga seguradora do Novo Banco, concluiu a compra de uma unidade de negócio da Zurich em Itália que inclui uma carteira de apólices em vigor de seguro de vida e de pensões, indicou a companhia de seguros anteriormente designada por GNB Vida em comunicado.A operação, que representa um investimento de 128 milhões de euros, foi concluída esta quinta-feira, 1 de dezembro, após a "receção de todas as aprovações regulamentares necessárias, incluindo a autorização total para estabelecer uma sucursal operacionalmente independente da empresa em Itália, que será inicialmente apoiada por serviços de transição habitualmente prestados pela Zurich".dos pela Zurich.



"Estamos encantados por finalizar este importante primeiro passo na expansão da plataforma GamaLife e agradecemos antecipadamente à equipa de Zurich pelo seu apoio contínuo à medida que construímos e otimizamos as nossas operações locais. Aproveito esta oportunidade para dar as boas-vindas à experiente equipa em Itália que se junta a nós como parte da transação, assim como à que foi recentemente contratada", considera Matteo Castelvetri, CEO do Grupo GamaLife, citado em comunicado.





"Consideramos estratégica a entrada no mercado de seguros vida italiano. É um mercado em que vemos oportunidades, particularmente em relação a produtos tradicionais ligados a fundos segregados, considerando as tendências atuais e em desenvolvimento nos mercados financeiros, e no segmento das pensões, tanto na fase de acumulação como na fase de anuidade", acrescenta o responsável.